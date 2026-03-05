Morena abre puerta a ajustes en reforma electoral para lograr acuerdos

El vicecoordinador de Morena en el Senado, Higinio Martínez Miranda, afirmó que su bancada está dispuesta a ajustar la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. El objetivo, dijo, es lograr acuerdos con los partidos aliados y facilitar su aprobación en el Congreso.
Durante un encuentro con medios, Martínez Miranda señaló que la propuesta no es inamovible. Destacó que cualquier modificación, incluso mínima, podría considerarse si contribuye al consenso político. “Si falta una coma, hay que poner una coma; si falta una palabra, hay que poner una palabra”, afirmó.
El senador reconoció diferencias dentro de la coalición gobernante. Mientras el Partido Verde coincide con gran parte de la iniciativa, mantiene reservas en temas específicos. Por su parte, el PT ha expresado dudas sobre otros aspectos del proyecto.
Martínez Miranda subrayó que el diálogo seguirá activo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Atribuyó al Poder Legislativo la responsabilidad de construir acuerdos antes de tomar decisiones finales.
El legislador descartó que la reforma busque beneficiar a un partido. “El objetivo no es beneficiar a un partido, sino fortalecer la democracia”, sostuvo. Aunque el Ejecutivo ha mencionado un plan alternativo, dijo que esa decisión corresponde solo al gobierno federal.
Insistió en que las negociaciones continuarán y expresó confianza en que aún hay margen para alcanzar un consenso amplio en torno a la reforma electoral.