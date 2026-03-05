Morena abre puerta a ajustes en reforma electoral para lograr acuerdos

El senador Higinio Martínez Miranda afirmó que Morena está dispuesto a realizar ajustes a la reforma electoral enviada por la presidenta Sheinbaum para construir consensos con sus aliados y avanzar en el Congreso, pese a diferencias con el PT y el PVEM en temas puntuales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/03/2026 08:56 AM.
En México y editada el 06/03/2026 08:28 AM.