México exige a EU investigación por muerte de migrante en custodia de ICE

El gobierno de México envió una nota diplomática a Estados Unidos para exigir información y una investigación sobre la muerte de un migrante mexicano bajo custodia de ICE en California. Se solicitaron reportes médicos y de custodia, y se activó apoyo consular a la familia.

Xavier Rivera Martinez 05/03/2026
México 05/03/2026