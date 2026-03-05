México exige a EU investigación por muerte de migrante en custodia de ICE

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno mexicano envió una nota diplomática a Estados Unidos para exigir una investigación sobre la muerte de un migrante mexicano bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en California.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum detalló que se activaron de inmediato los canales diplomáticos y consulares para atender el caso. El Consulado de México en San Bernardino brinda apoyo a la familia del fallecido, incluyendo asistencia legal y acompañamiento.
Las autoridades mexicanas solicitaron los reportes de custodia, el historial médico del migrante y toda la documentación oficial relacionada con el incidente. La mandataria subrayó que la prioridad es proteger la vida y los derechos de los connacionales en el extranjero.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que el ciudadano mexicano falleció en el Centro de Procesamiento de Adelanto, en California. La cancillería exigió una investigación inmediata y exhaustiva sobre las condiciones que llevaron a su muerte.
"Se trata de exigir justicia y transparencia en cada caso que involucra a nuestros compatriotas", afirmó Sheinbaum.