Diputados aprueban hasta 20 años de cárcel por reclutar menores para el crimen

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal Federal que establece penas de hasta 20 años de prisión para quienes recluten a menores de edad para actividades relacionadas con el crimen organizado.
La reforma fue avalada con 415 votos y enviada al Senado para su análisis y posible aprobación. Modifica el artículo 201 del Código Penal para considerar como agravante la corrupción de menores cuando esté vinculada a delitos de delincuencia organizada.
La diputada de Morena, Naty Poob Pijy Jiménez, señaló que la reforma envía un mensaje claro: quien reclute a un menor para delinquir enfrentará consecuencias proporcionales al daño causado.
Por el PAN, Tania Palacios advirtió que la legislación actual está desfasada frente al uso que hace el crimen organizado de redes sociales, chats privados y plataformas digitales para reclutar jóvenes. Criticó que la ley aún responde a un entorno analógico, mientras el crimen ya opera en lo digital.
Miguel Alonso Reyes, representante del PRI, destacó que el reclutamiento forzado no está claramente tipificado como delito, lo que ha generado una laguna legal que fortalece la impunidad. Aunque reconoció el avance, insistió en que la reforma no equivale a reconocer plenamente el reclutamiento forzado como delito independiente.
“El crimen ya migró al mundo digital, nuestra ley todavía no”, alertó la diputada panista Tania Palacios.