Diputados aprueban hasta 20 años de cárcel por reclutar menores para el crimen

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal Federal que castiga con hasta 20 años de prisión el reclutamiento de menores para actividades del crimen organizado. La iniciativa, enviada al Senado, busca sancionar como agravante la corrupción de menores vinculada a delincuencia organizada.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/03/2026 08:55 AM.
En México y editada el 05/03/2026 08:49 AM.