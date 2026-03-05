Plurinominales VIP: el trampolín político de famosos y líderes

Diputados y senadores plurinominales han servido como plataforma para políticos, actores, deportistas y líderes sindicales. Desde 1979, partidos como PAN, PRI y Morena han utilizado estos cargos para colocar figuras prominentes sin necesidad de campaña, en lo que se ha convertido en un fenómeno conocido como 'pluris VIP'.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/03/2026 08:47 AM.
En México y editada el 05/03/2026 08:45 AM.