Plurinominales VIP: el trampolín político de famosos y líderes

Desde 1979, los cargos plurinominales en el Congreso de la Unión han sido utilizados como una vía privilegiada para políticos, actores, deportistas e intelectuales. Estos puestos, conocidos como 'pluris', no requieren campaña electoral y son asignados por las cúpulas partidistas según negociaciones internas.
En la pirámide parlamentaria, hay niveles: desde la tropa hasta los 'tlatoanis'. Entre ellos, destacan los 'plurinominales VIP': figuras públicas que acceden al poder legislativo sin someterse al voto directo. Algunos lo usan como trampolín; otros, como refugio político.
El PAN ha sido uno de los partidos que más ha aprovechado esta figura. De sus 16 dirigentes nacionales desde 1979, solo uno no ocupó un cargo plurinominal. Siete de sus 12 candidatos presidenciales entraron al Congreso por esta vía, incluido Felipe Calderón Hinojosa, quien llegó a la Presidencia.
El PRI también ha utilizado los pluris para mantener a sus líderes en el escenario nacional. Desde 1988, al menos 13 de sus 21 presidentes nacionales accedieron a estos cargos. El actual dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas, fue diputado plurinominal en 2021 y senador en 2024.
Movimiento Ciudadano no es la excepción. Todos sus coordinadores nacionales desde 1999 han sido legisladores pluris, como Dante Delgado, Clemente Castañeda y Jorge Álvarez Máynez.
El fenómeno también incluye a famosos. Carmen Salinas fue diputada federal plurinominal por el PRI en 2015. Cuauhtémoc Blanco, tras ser gobernador de Morelos, accedió a San Lázaro en 2024 por Morena, presuntamente para blindarse de procesos legales.
María Rojo, reconocida actriz, fue senadora plurinominal por el PRD en 2006. Líderes sindicales como Carlos Romero Deschamps y Elba Esther Gordillo también usaron esta vía para consolidar su poder político.
Lo que comenzó como una fórmula de representación proporcional se ha convertido en una herramienta de control partidista. Los plurinominales VIP siguen siendo, décadas después, un premio de consolación, un retiro dorado o un salto hacia cargos de mayor impacto.