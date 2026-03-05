Banda Los Recoditos pausa actividades de Rafa González tras acusaciones de violencia

...

Banda Los Recoditos anunció la suspensión temporal de Rafa González como vocalista tras las acusaciones de violencia de género por parte de su esposa, Fernanda Redondo, quien detalló un presunto ataque con cuchillo. La banda aseguró que actúa con seriedad y respeto al debido proceso.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/03/2026 08:35 AM.
En México y editada el 06/03/2026 08:25 AM.