Banda Los Recoditos pausa actividades de Rafa González tras acusaciones de violencia

Banda Los Recoditos anunció una pausa temporal en las actividades de su vocalista, Rafa González, tras las graves acusaciones de violencia de género interpuestas por su esposa, Fernanda Redondo.
En un comunicado oficial, la agrupación expresó que toma "con la mayor seriedad" los señalamientos que han circulado en redes sociales y medios de comunicación.
"De común acuerdo con Rafael, tomamos la decisión de pausar temporalmente sus actividades como cantante en la banda, con el fin de que pueda concentrarse en atender y aclarar la situación que actualmente enfrenta", indicó el grupo.
Redondo denunció en un video publicado en TikTok y en una entrevista con Imagen Televisión que fue agredida físicamente por González, presuntamente tras negarse a que hiciera una carne asada en casa.
"Me empezó a golpear, me enterró un cuchillo en la pierna", relató. Añadió que el cantante abandonó el domicilio antes de la llegada de la policía y se llevó sus documentos e identificaciones.
La agrupación destacó que su prioridad es el respeto, la integridad y los valores, y aseguró que permanecerá al pendiente de las decisiones de las autoridades.
"Por respeto a todas las partes involucradas y al debido proceso, nos mantendremos prudentes, mientras se esclarecen los hechos", concluyeron.
Hasta el momento, Rafa González no se ha pronunciado públicamente sobre los hechos.