Rojo de la Vega critica reforma electoral: 'el diablo está en los detalles'

...

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, cuestionó la reforma electoral presentada por Sheinbaum, alertando sobre recortes asimétricos al financiamiento, eliminación de senadurías de representación proporcional y riesgos de censura con la regulación de bots. Presuntamente, la iniciativa debilitaría la democracia al reducir contrapesos y concentrar poder en Morena.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/03/2026 08:31 AM.
En México y editada el 06/03/2026 08:24 AM.