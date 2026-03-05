Rojo de la Vega cuestiona vallas metálicas en marcha del 8M

...

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, criticó la iluminación monumental en el Zócalo por el Día Internacional de la Mujer y cuestionó si este año se prescindirá de las vallas metálicas. Presuntamente, estas barreras buscan evitar confrontaciones, pero han sido señaladas como represivas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/03/2026 04:39 PM.
En México y editada el 05/03/2026 03:44 PM.