Rojo de la Vega cuestiona vallas metálicas en marcha del 8M

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, criticó la iluminación monumental anunciada para el Zócalo capitalino con motivo del Día Internacional de la Mujer. A través de redes sociales, cuestionó si este año las autoridades evitarán instalar vallas metálicas durante las movilizaciones del 8 de marzo.
La edil se refirió a una publicación del gobierno de la Ciudad de México sobre una proyección luminosa con el lema: “Mujeres, siempre vivas, siempre libres, siempre iguales”. Al repostearla, escribió: “¿Nos darán la sorpresa de no poner vallas metálicas que reprimen, censuran y separan por primera vez?”.
En años anteriores, el gobierno federal ha instalado cercos alrededor de edificios históricos como Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo justificó la medida para proteger tanto los inmuebles como a las manifestantes, evitando choques con grupos que buscan dañar la infraestructura.
“Para evitar una confrontación entre policías y mujeres, ponemos estas vallas. Ese es el objetivo”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia del 4 de marzo.