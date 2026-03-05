Sheinbaum: Oposición a reforma electoral no es traición a la 4T

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que diferencias del PT y el PVEM con la reforma electoral no equivalen a traición a la 4T. Pidió esperar el debate legislativo y destacó la reducción de costos en el INE, así como la participación ciudadana en listas plurinominales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/03/2026 05:42 PM.
En México y editada el 05/03/2026 03:34 PM.