Sheinbaum: Oposición a reforma electoral no es traición a la 4T

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que la postura crítica del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) frente a la reforma electoral constituya una traición a la Cuarta Transformación. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, señaló que esos partidos tienen "puntos de vista distintos", pero evitó calificarlos como disidentes.
"Yo no lo pondría como traición a la cuarta transformación", afirmó Sheinbaum desde el Salón Tesorería. Instó a esperar el debate y la votación en el Congreso de la Unión antes de definir posturas definitivas.
Respecto a la coalición electoral de cara a las elecciones intermedias de 2027, la mandataria indicó que será un asunto resuelto por los partidos políticos, sin intervención directa del Ejecutivo.
Sheinbaum denunció "virulencia" y "denostaciones con groserías" por parte de la oposición en torno a la iniciativa. Reiteró que la propuesta mantiene la representación partidista, pero busca que sea la ciudadanía quien elija las listas de diputados plurinominales.
Además, destacó que la reforma incluye una reducción de costos en el Instituto Nacional Electoral (INE), en línea con el austeridad promovida por su administración.