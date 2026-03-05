Sheinbaum entrega iniciativa electoral: 'Cumplimos y hay un plan B'

...

La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una reforma electoral que reduce senadores a 96, elimina plurinominales y ajusta financiamiento a partidos. Propone fiscalización diaria y uso controlado de inteligencia artificial. Si no se aprueba, hay un plan B. La oposición ya anunció su rechazo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/03/2026 09:15 AM.
En México y editada el 05/03/2026 09:17 AM.