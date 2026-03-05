Sheinbaum entrega iniciativa electoral: 'Cumplimos y hay un plan B'

La Cámara de Diputados recibió la tan esperada iniciativa de reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Entre sus puntos principales está la reducción del número de senadores de 128 a 96, eliminando los 32 escaños de representación plurinominal.
La propuesta mantiene los 500 diputados federales, pero cambia la selección de los 200 de representación proporcional: ya no serán elegidos por listas partidistas, sino por voto popular directo.
En representación del Ejecutivo, el subsecretario de Enlace Legislativo, Juan Ramiro Robledo, entregó el proyecto a Kenia López, presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro. La diputada ordenó su publicación en la Gaceta Parlamentaria y su turno a las comisiones de Puntos Constitucionales y Reforma Política Electoral.
Se plantea reducir de 48 a 35 minutos diarios el tiempo en radio y televisión para partidos y el INE durante procesos electorales. También se propone que los cómputos distritales comiencen el mismo día de la jornada electoral, al recibir el primer paquete.
Respecto al uso de inteligencia artificial en campañas, la iniciativa establece controles, aunque no detalla sanciones específicas. El PREP se mantiene, pero su funcionamiento se definirá en las leyes secundarias.
"Cumplimos. Y si no se aprueba, hay un plan B", afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina.
Manuel Velasco, líder del PVEM, calificó la propuesta como positiva. Jorge Carlos Ramírez Marín aseguró que su bancada votará con conciencia.
La oposición, encabezada por el PAN, rechazó la iniciativa. Argumentó que no es clara en sanciones por financiamiento ilícito. En San Lázaro, la bancada panista adelantó que no dará "ni un solo voto".