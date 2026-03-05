Revelan que visa de Tonatiuh Márquez fue retirada por EU

Rafael Marín Mollinedo, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), confirmó que Tonatiuh Márquez dejó su cargo como director general de Investigación Aduanera tras presuntamente perder la visa de Estados Unidos. El funcionario indicó que este hecho generó incertidumbre dentro de la dependencia.
En entrevista tras una reunión con agentes aduanales en Palacio Nacional, Marín Mollinedo señaló que Márquez Hernández no le informó directamente las razones por las que se le retiró el documento migratorio.
Márquez también estaba encargado de investigar el denominado 'huachicol fiscal'. Al respecto, Marín Mollinedo lo calificó como un funcionario “muy movido, muy abusado” y reconoció su apoyo en las labores de la ANAM.
Sobre el contrabando de combustible, el titular de la ANAM afirmó que se ha reducido considerablemente, lo que se refleja en las ventas de Pemex y de empresas privadas. No obstante, aclaró que no cuenta con una medición exacta, aunque aseguró que mantienen vigilancia constante.