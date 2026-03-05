Revelan que visa de Tonatiuh Márquez fue retirada por EU

Rafael Marín Mollinedo, titular de la ANAM, confirmó que Tonatiuh Márquez dejó su cargo como director de Investigación Aduanera tras perder la visa de Estados Unidos, lo que generó incertidumbre. No se reveló el motivo del retiro del documento.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/03/2026 05:10 PM.
En México y editada el 05/03/2026 04:40 PM.