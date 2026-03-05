Capturan a 'El Trix', ladrón que usaba caja de cereal como máscara

Alejandro 'N', alias 'El Trix', fue detenido en Guadalupe, Nuevo León, por varios robos a tiendas. Usaba una caja de cereal como máscara para evadir cámaras. Su cómplice, Génesis Alexandra, también fue arrestada. Presuntamente accedían por ductos de ventilación y robaban efectivo y cigarros.

