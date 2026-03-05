Capturan a 'El Trix', ladrón que usaba caja de cereal como máscara

Alejandro "N", de 34 años, presuntamente conocido como "El Trix", fue detenido en Guadalupe, Nuevo León, tras cometer varios robos a tiendas de conveniencia. Su método para evadir cámaras de seguridad llamó la atención: usaba una caja de cereal sobre la cabeza.
El modus operandi del sospechoso incluía acceder a los establecimientos por los ductos de ventilación durante la madrugada. Una vez dentro, se dirigía a las cajas registradoras para robar efectivo y cajetillas de cigarros.
Las autoridades indicaron que el hombre hacía pequeñas perforaciones en el cartón para ver mientras cometía los atracos. Imágenes de vigilancia difundidas en redes sociales lo volvieron viral.
Según la Policía de Guadalupe, su cómplice, Génesis Alexandra, de 26 años, vigilaba desde el exterior y le alertaba de la presencia de patrullas o transeúntes.
Tras un operativo basado en el análisis de cámaras, ambos fueron capturados. Les aseguraron droga y mercancía presuntamente robada. Fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
Las investigaciones continúan para esclarecer si están vinculados con otros robos en la zona.