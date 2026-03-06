Alito Moreno propone alianza de oposición contra reforma electoral de Morena

El dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, lanzó un llamado a los líderes del PAN y de Movimiento Ciudadano para conformar una alianza política con el fin de oponerse a la reforma electoral impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum.
En un mensaje difundido en redes sociales, Moreno afirmó que el país enfrenta una "responsabilidad histórica" y que la división entre los partidos de oposición solo beneficia al oficialismo.
El líder priista argumentó que los cambios propuestos en la reforma constitucional representan un riesgo para el equilibrio democrático, especialmente por la eliminación de las listas plurinominales, la reducción del financiamiento público a partidos y los recortes al presupuesto del INE.
Moreno insistió en que las alianzas no son signo de debilidad, sino una herramienta necesaria para contrapesar el poder del partido en el gobierno. Afirmó que "cuando el futuro de la nación está en juego, la cobardía no es opción".
La iniciativa presidencial requiere mayoría calificada en el Congreso, lo que obliga a Morena a buscar apoyos fuera de su coalición. Algunos aliados, como el PT y el PVEM, han mostrado reservas sobre aspectos clave de la propuesta.
Senadores del PRI y del PAN ya anunciaron que votarán en contra, al considerar que la reforma podría concentrar poder y afectar la independencia de las instituciones electorales.
"La unidad no es negociable si se quiere defender la democracia", señaló Moreno, en un intento por articular una oposición cohesionada frente a uno de los debates más polarizados del actual sexenio.