Alito Moreno propone alianza de oposición contra reforma electoral de Morena

El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, llamó a PAN y Movimiento Ciudadano a unirse contra la reforma electoral de Sheinbaum, argumentando que la unidad es clave para defender la democracia mexicana ante riesgos institucionales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/03/2026 09:10 AM.
En México y editada el 06/03/2026 08:33 AM.