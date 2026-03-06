Colmenares pide continuidad al frente de la ASF tras defender su gestión

...

David Colmenares defendió su labor al frente de la ASF y pidió continuar con el modelo de fiscalización técnica y colaborativa. Pese a la disminución de denuncias penales, destacó avances en Segalmex, IMSS e Infonavit. Busca reelegirse entre 92 aspirantes, sin garantías de integrar la terna final.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/03/2026 04:58 PM.
En México y editada el 06/03/2026 04:16 PM.