Colmenares pide continuidad al frente de la ASF tras defender su gestión

Durante su comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados, David Colmenares defendió su desempeño como titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y solicitó dar continuidad al trabajo realizado en los últimos años.
"La auditoría está viva, nuestra gente se ha capacitado y hemos avanzado con resultados", afirmó. Subrayó que la fiscalización superior no se trata de "individualismos ni aplausos", sino de "evidencias y rigor técnico".
En el caso de Infonavit, señaló una reducción significativa en observaciones: de 3,240 millones de pesos en 2017 a solo 11.5 millones en la cuenta pública 2024.
"No hacemos denuncias por hacer denuncias, hay una gran comunicación con la procuración de justicia", expresó.
Se han realizado 42 horas de entrevistas y 40 de revisión documental. Solo el 18% de los inscritos son mujeres, pero se buscará paridad en la terna final.
"Buscamos un perfil más capaz, técnico, independiente, con honradez y valores", dijo Herrera, descartando ventajas por cargos actuales o simpatías políticas.