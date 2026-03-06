Cuauhtémoc Blanco amenaza con demandar a diputadas por difamación

El diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, anunció una demanda por daño moral contra legisladoras de MC, encabezadas por Ivonne Ortega, por el uso de su imagen y declaraciones que considera difamatorias. Asegura que piden disculpas cuando se aclare su caso por presunta violación en grado de tentativa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/03/2026 02:43 PM.
En México y editada el 06/03/2026 02:38 PM.