Cuauhtémoc Blanco amenaza con demandar a diputadas por difamación

El diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, anunció que presentará una demanda por daño moral contra integrantes de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), encabezadas por Ivonne Ortega, por el uso de su imagen sin autorización y por declaraciones que calificó como difamatorias.
En entrevista previa al "Mundialito Legislativo", Blanco aseguró que exigirá disculpas públicas a las legisladoras de su partido y otras fuerzas políticas una vez que se aclare su situación legal por el presunto delito de violación en grado de tentativa, caso que sigue bajo investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El exgobernador de Morelos negó que los señalamientos de "violentador" lo afecten. Afirmó estar acostumbrado a acusaciones desde su etapa como futbolista profesional.
Blanco también participará en un partido de leyendas entre México y Brasil, como parte de los eventos rumbo al Mundial. Descartó pedir licencia para estas actividades y aseguró que seguirá al pendiente de sus funciones legislativas, además de ver todos los partidos de la Selección Mexicana.