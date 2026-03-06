México y EU inician diálogo para revisar el T-MEC el 16 de marzo

El próximo lunes 16 de marzo dará inicio la primera ronda formal de conversaciones entre México y Estados Unidos para revisar aspectos clave del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), confirmó el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez.
En entrevista con MILENIO Televisión, Gutiérrez destacó que pese al entorno adverso en las relaciones comerciales, “se ha logrado abrir la puerta” al diálogo gracias a los esfuerzos del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y diversas gestiones en Washington.
Las conversaciones estarán encabezadas por Ebrard y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. Entre los temas centrales figuran las reglas de origen, el fortalecimiento de las cadenas de suministro regionales y la relocalización a Norteamérica de productos actualmente importados de otras regiones.
Gutiérrez señaló como meta estratégica incorporar al menos el 25 por ciento de la producción que actualmente se importa de Asia hacia la región norteamericana, con el fin de aumentar la integración económica y reducir dependencias externas.
“A partir de los esfuerzos, de las buenas llamadas e intervenciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, del secretario Marcelo Ebrard, las visitas que se han hecho en Washington, la estrategia que ha seguido este gobierno, creo que se ha logrado abrir la puerta aun en la adversidad”, afirmó el funcionario.