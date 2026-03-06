México y EU inician diálogo para revisar el T-MEC el 16 de marzo

El subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, confirmó que el 16 de marzo inicia la primera ronda formal de conversaciones entre México y EU para revisar el T-MEC, con enfoque en reglas de origen y cadenas de suministro regionales.

06/03/2026
México