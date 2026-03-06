Diputados inician entrevistas a aspirantes a la ASF

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) comenzó este miércoles la fase de entrevistas a los 81 aspirantes al cargo de auditor superior para el periodo 2026-2034. El proceso busca identificar los perfiles más idóneos mediante la evaluación de sus propuestas y respuestas a cuestionamientos técnicos.
En la primera jornada, 34 candidatos expusieron sus visiones sobre auditorías en tiempo real, dilemas éticos y la fiscalización de obra pública y municipios. Las entrevistas concluirán este viernes, tras lo cual los diputados iniciarán la evaluación para integrar la terna de finalistas.
El ex auditor especial de Gasto Federalizado de la ASF, Emilio Barriga, negó que el proceso tenga ventajas presuntamente asignadas a algún candidato. Planteó un reequilibrio en el programa anual de auditorías, actualmente enfocado en 90% en gasto federalizado, y sugirió aumentar la fiscalización a entidades federales y organismos autónomos.
Por su parte, el ex auditor especial de Desempeño, Agustín Caso, afirmó que la ASF ha perdido exhaustividad en años recientes. Abogó por recuperar la eficacia y transparencia en las fiscalizaciones. Defendió su auditoría al NAIM, que estimó en 331 mil millones de pesos por la cancelación del proyecto, pese a las críticas del ex presidente López Obrador.
La diputada Claudia Salas, secretaria de la comisión, confirmó que la terna será presentada ante el pleno de la Cámara el próximo martes para la designación final del auditor superior.