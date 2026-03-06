Diputados inician entrevistas a aspirantes a la ASF

La Comisión de Vigilancia de la ASF inició la fase de entrevistas a 81 candidatos para el cargo de auditor superior 2026-2034. En el primer día, 34 aspirantes presentaron sus propuestas sobre fiscalización, ética y auditorías en tiempo real. Se busca conformar una terna para entregarla al pleno el martes.

Xavier Rivera Martinez
06/03/2026 11:30 AM
06/03/2026 10:36 AM