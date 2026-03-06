El Guacho, pareja de Laisha Oseguera, fingió su muerte y está preso en EU

Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias 'El Guacho', fue sentenciado a 140 meses de prisión en Estados Unidos por delitos relacionados con tráfico de drogas y lavado de dinero. La sentencia incluye tres años de libertad condicional y la confiscación de bienes adquiridos con recursos ilícitos.
Nacido en Michoacán, Gutiérrez Ochoa es pareja sentimental de Laisha Oseguera González, hija de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', líder del CJNG. Las autoridades lo consideran un miembro de alto rango dentro de la organización criminal.
Según el Departamento de Justicia de EU, el detenido ingresó al país tras simular su propia muerte. Usó una identidad falsa y vivía en Riverside, California, en una propiedad financiada con dinero del cártel.
Terrance Cole, administrador de la DEA, lo calificó como 'la personificación de la arrogancia de los cárteles'. Durante el juicio, Gutiérrez Ochoa admitió haber gestionado más de 2.2 millones de dólares, poseer armas no rastreables, vehículos de lujo y joyas, todos incautados.
Las investigaciones lo vinculan con el secuestro de dos militares mexicanos en 2021, en un intento por liberar a Rosalinda González Valencia, esposa de El Mencho. La operación desató una persecución binacional.
Presuntamente, fue el propio El Mencho quien notificó a sus cercanos que Gutiérrez Ochoa había sido asesinado por mentir, lo que reforzó la coartada del fugitivo. Ahora, su caso marca un golpe contra la estructura financiera del CJNG.
“La DEA está desmantelando el CJNG pieza por pieza: a los financistas, a los lugartenientes, a las casas de seguridad y a los oleoductos que sustentan a estos narcoterroristas”, afirmó Cole.