SEP presenta libro de historia con enfoque en mujeres

La SEP inició la elaboración de un nuevo libro de Historia para primaria que destacará el papel de mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes y activistas en la construcción de México, con apoyo de historiadores y docentes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/03/2026 09:06 AM.
En México y editada el 06/03/2026 08:58 AM.