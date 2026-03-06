SEP presenta libro de historia con enfoque en mujeres

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio inicio a la elaboración del nuevo libro de Historia para cuarto a sexto grado de primaria, con un enfoque en la participación de las mujeres en la historia de México.
El secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, presentó al grupo de historiadores que participarán en el proyecto, entre ellos especialistas del INAH, la UNAM y el INEHRM. El libro presuntamente incluirá aportes de mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes y militantes sociales.
Delgado destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum encomendó la creación de un texto que revalorice el papel de las heroínas nacionales. Se busca construir una narrativa histórica más inclusiva, con rostro femenino.
La subsecretaria Angélica Noemí Juárez detalló que el proceso tendrá tres etapas: integración del contenido histórico, adaptación didáctica con maestros y estudiantes normalistas, y validación final antes de enviarlo a Conaliteg.
El libro podría estar listo para su distribución en el ciclo escolar 2026-2027. Nadia López García, directora de Materiales Educativos, señaló que este es un momento histórico para escuchar las voces de las mujeres, también de niñas, campesinas e indígenas.
Los historiadores participantes expresaron su disposición para incluir temas como diversidad de género, salud, migración y la etapa colonial, además de incorporar un mayor número de imágenes.