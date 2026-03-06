SRE exhorta protección de mexicanos en Medio Oriente por tensión regional

La Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Juan Ramón de la Fuente, reforzará medidas de seguridad para connacionales en Medio Oriente. Aunque no hay mexicanos afectados hasta ahora, residentes en Dubái denuncian falta de apoyo consular para evacuarse tras cancelaciones de vuelos y cierres de aeropuertos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/03/2026 11:17 AM.
En México y editada el 06/03/2026 10:33 AM.