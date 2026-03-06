SRE exhorta protección de mexicanos en Medio Oriente por tensión regional

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) convocó a una reunión virtual con sus representantes diplomáticos en Medio Oriente para reforzar las medidas de protección a connacionales en la región. El titular de la dependencia, Juan Ramón de la Fuente, presuntamente expresó la necesidad de actuar con celeridad ante el escenario de inestabilidad generada por los recientes ataques vinculados a Irán.
En un comunicado, la cancillería informó que se fortalecerá la coordinación con autoridades locales para facilitar evacuaciones aéreas, marítimas y terrestres, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan. Hasta el momento, no se reportan mexicanos con daños físicos directos.
Participaron en la reunión la subsecretaria María Teresa Mercado, el jefe de Oficina Roberto de León y funcionarios de alto nivel, así como embajadores y encargados de negocios en Irán, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Jordania, Líbano, Palestina, Arabia Saudita y Egipto.
La SRE indicó que las embajadas en la región operan en estado de alerta y mantienen contacto constante con los connacionales. Se tiene registro de 321 mexicanos en la zona.
Desde Dubái, el connacional Edgar Zorrilla denunció a MILENIO Noticias la falta de apoyo consular para quienes buscan salir. Aunque la ciudad no ha sufrido ataques directos, el aeropuerto ha tenido cancelaciones que dejaron varados a varios viajeros.
"Muchas personas están abriendo sus casas para que se queden otras", dijo Zorrilla, destacando la solidaridad entre residentes. Sin embargo, expresó preocupación por la ausencia de soluciones institucionales. Algunas empresas, señaló, permiten trabajo remoto desde el extranjero.
"Es bonito ver cómo se apoyan entre todos", afirmó Zorrilla.