Morena filtrará candidatos para evitar vínculos con delincuencia

Morena someterá a sus aspirantes a cargos públicos a revisiones de la FGR y la UIF para detectar antecedentes penales o vínculos con ilícitos. El partido busca prevenir conflictos internos y actos anticipados de campaña.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/03/2026 11:35 AM.
En México y editada el 06/03/2026 11:09 AM.