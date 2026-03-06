Morena filtrará candidatos para evitar vínculos con delincuencia

El partido Morena implementará un proceso de revisión riguroso para quienes aspiren a candidaturas a gubernaturas, diputaciones federales y locales, así como a alcaldías. Las áreas de seguridad federales, incluida la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), participarán en la evaluación de los aspirantes.
El objetivo es verificar que no tengan antecedentes penales, investigaciones abiertas, vínculos indebidos o recursos obtenidos presuntamente mediante violaciones a la ley. Así lo confirmó el Consejo Nacional del partido, que dará a conocer este sábado las reglas del proceso interno.
Los aspirantes deberán comprometerse a respetar los resultados de las encuestas, evitar promover su imagen, y abstenerse de usar recursos públicos o entregar despensas y electrodomésticos para ganar apoyo. También se prohíben actos masivos y campañas de comunicación que puedan considerarse precampañas.
Se les vedará difundir información falsa o descalificar a otros participantes. Tampoco podrán dirigentes ni funcionarios de Morena apoyar abiertamente a ningún aspirante. Los coordinadores electos se encargarán de tareas partidistas como afiliación, comunicación interna y difusión de políticas públicas.
El registro de aspirantes se prevé para junio. Si hay seis o más interesados en un mismo cargo, la Comisión Nacional de Elecciones definirá al candidato mediante encuesta. El proceso busca fortalecer la unidad del partido antes del inicio formal del Proceso Electoral 2026-2027.