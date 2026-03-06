Rosa Icela Rodríguez anuncia 22 nuevos bachilleratos en Jalisco

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció durante una conferencia en Jalisco la creación de 22 nuevos planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza. La medida forma parte del programa federal Educación, Cultura y Deporte por la Paz, orientado a fortalecer las oportunidades para jóvenes en el estado.
Además de los nuevos bachilleratos, se construirán cuatro telebachilleratos comunitarios y se reconvertirán dos centros de bachillerato. También se impulsarán cuatro centros comunitarios bajo el modelo México Imparable, espacios destinados a actividades educativas, culturales y deportivas.
Rodríguez destacó que estas acciones buscan atender factores de riesgo social mediante el fortalecimiento de servicios públicos. Se integrarán programas de salud, como la vacunación contra el sarampión, junto con iniciativas sociales como bodas comunitarias y actividades deportivas.
En el ámbito deportivo, se prevén 500 actividades, incluyendo los Juegos Nacionales Selectivos, que servirán como plataforma para competencias nacionales. La funcionaria aseguró que estas estrategias han tenido impacto positivo en la prevención de la violencia.
Asimismo, informó los resultados del programa 'Sí al desarme, sí a la paz', donde presuntamente 82 armas de fuego fueron entregadas de forma anónima y voluntaria a cambio de efectivo. Las autoridades destacaron la participación ciudadana como un avance en la construcción de la paz.