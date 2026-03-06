Rosa Icela Rodríguez anuncia 22 nuevos bachilleratos en Jalisco

...

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció la creación de 22 nuevos planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza en Jalisco, como parte del plan federal para impulsar la educación, el deporte y la cultura entre jóvenes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/03/2026 02:05 PM.
En México y editada el 06/03/2026 01:48 PM.