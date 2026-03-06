SRE perfila política exterior feminista en diplomacia mexicana

La Secretaría de Relaciones Exteriores perfila la implementación de una política exterior feminista, con el fin de incorporar la igualdad de género de forma transversal en embajadas, consulados y foros internacionales, alineada al Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

Xavier Rivera Martinez
06/03/2026 10:29 AM
México
06/03/2026 10:15 AM