SRE perfila política exterior feminista en diplomacia mexicana

De cara al Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) perfila la formalización de una política exterior feminista como eje operativo del Servicio Exterior Mexicano. El acuerdo, firmado por el canciller Juan Ramón de la Fuente, busca integrar este enfoque en embajadas, consulados y representaciones internacionales de México.
El documento, en proceso de publicación en el Diario Oficial de la Federación, establece que la política deberá aplicarse de manera transversal en la diplomacia mexicana. Esto incluye procesos internos de la Cancillería, participación en organismos multilaterales, cooperación internacional y ámbitos económico y comercial.
Según el Acuerdo para la Implementación de la Política Exterior Feminista, se busca erradicar desigualdades estructurales y garantizar voz y representación a todas las mujeres en la política exterior. Entre los principios destacan la promoción de la igualdad laboral, el acceso a educación, salud, participación política y derechos reproductivos.
La SRE se compromete a asegurar igualdad de trato y oportunidades para mujeres en acciones diplomáticas, negociaciones internacionales y designaciones de liderazgo. También se prioriza la inclusión de mujeres en situación de vulnerabilidad, sin distinción por etnia, discapacidad, edad o condición migratoria.
El acuerdo impulsa la construcción de alianzas con organismos internacionales, sociedad civil y sector privado para avanzar en la igualdad de género. Asimismo, se promoverá la paridad en la contratación, formación, ascensos y rotación de funcionarias en el servicio exterior.
En el ámbito consular, se implementarán protocolos con perspectiva de género para eliminar discriminación y exclusión. La SRE también visibilizará el papel de las mujeres en la economía y cultura, promoviendo productos de mujeres indígenas y afromexicanas bajo esquemas de comercio justo.
Las acciones serán evaluadas anualmente para medir avances y proponer ajustes. Internamente, se trabajarán estrategias para reducir brechas de género y prevenir la violencia y discriminación en razón de género dentro de la institución.