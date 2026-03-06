FGR confirma que Rancho Izaguirre era centro de adiestramiento del CJNG

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, funcionaba como un centro de adiestramiento y reclutamiento forzado operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El hallazgo, realizado hace un año por el colectivo Guerreros Buscadores, reveló más de mil prendas de vestir, zapatos y objetos personales. Ahora, la FGR indicó que el lugar era utilizado para prácticas de tiro, acondicionamiento físico y simulaciones tácticas en una estructura tipo casa táctica.
Según la dependencia, las personas eran reclutadas con falsas ofertas de empleo y, una vez en el sitio, se les despojaba de sus pertenencias y se les obligaba a portar vestimenta militarizada.
Hasta la fecha, se han detenido a 47 personas vinculadas al operativo del rancho. La FGR reportó un avance del 64.44% en el procesamiento del lugar, con hallazgos como dos fragmentos de restos óseos —correspondientes a un hombre no identificado—, elementos balísticos y vestimenta táctica.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado señalando omisiones por parte de autoridades estatales, al no asegurar ni registrar adecuadamente los indicios encontrados.
"Las investigaciones han determinado de manera clara y contundente que el lugar era utilizado como un sitio de adiestramiento", indicó la FGR en un comunicado.