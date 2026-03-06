FGR confirma que Rancho Izaguirre era centro de adiestramiento del CJNG

La FGR confirmó que el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, operaba como centro de adiestramiento y reclutamiento forzado del CJNG. Hasta ahora suman 47 detenidos y se han hallado restos óseos, prendas y evidencia balística. Colectivos y víctimas habían denunciado las actividades desde hace un año.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/03/2026 08:42 AM.
En México y editada el 06/03/2026 08:26 AM.