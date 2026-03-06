Reducción de sueldos en el INE generaría ahorro simbólico de 5.7 mdp

La propuesta de reducir el salario de los consejeros del INE generaría un ahorro anual de 5.7 millones de pesos, apenas el 0.04% del presupuesto del instituto. Aunque se enmarca en la política de austeridad, el impacto financiero es mínimo frente a los costos de los procesos electorales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/03/2026 09:52 AM.
En México y editada el 06/03/2026 09:07 AM.