Reducción de sueldos en el INE generaría ahorro simbólico de 5.7 mdp

La propuesta de reducir los salarios del Consejo General del INE presuntamente generaría un ahorro anual de 5.7 millones de pesos, lo que equivale al 0.04 por ciento del presupuesto que el instituto recibió este año. Aunque se enmarca en la política de austeridad de la Cuarta Transformación, el impacto financiero es considerado simbólico.
Actualmente, la consejera presidenta Guadalupe Taddei es la única que gana menos que la presidenta Claudia Sheinbaum. Taddei percibe 133 mil 134 pesos mensuales, mientras que el resto del consejo gana 180 mil 828.91 pesos. Ella misma solicitó una reducción voluntaria de más de 20 mil pesos mensuales que se reintegra a la Tesorería de la Federación.
Si los otros 10 consejeros ajustaran sus sueldos para ganar 200 pesos menos que Sheinbaum, el ahorro mensual sería de 476 mil 949.1 pesos. Anualmente, esto sumaría 5.7 millones de pesos.
Según cálculos, se necesitarían 87 años de esos ahorros para cubrir el costo del proceso electoral más barato realizado: la consulta popular de 2021. Para financiar una elección presidencial como la de 2024, se requerirían 1,538 años de ahorro continuo.
La medida, aunque alineada con la austeridad, tiene un impacto limitado en el gasto electoral nacional.