Diputados avanzan en votación de reforma electoral con recortes y nuevos mecanismos

Las comisiones de Puntos Constitucionales y Reforma Política Electoral distribuyeron el dictamen de la reforma sin cambios, siguiendo la iniciativa de Claudia Sheinbaum. Se prevé recortar 25% al financiamiento de partidos, reducir senadores y ajustar salarios de funcionarios electorales. La votación se realizaría la próxima semana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/03/2026 04:17 PM.
En México y editada el 06/03/2026 04:05 PM.