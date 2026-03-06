Diputados avanzan en votación de reforma electoral con recortes y nuevos mecanismos

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados avanzaron en la discusión de la reforma electoral al distribuir entre sus integrantes el proyecto de dictamen sin modificaciones, tal como fue presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El documento, que será votado la próxima semana, propone cambios a once artículos de la Constitución. Entre las medidas más relevantes está un recorte del 25% al financiamiento público de los partidos políticos, lo que representaría una reducción de cerca de 2 mil millones de pesos.
A pesar del recorte, no se prevé una disminución en el gasto del Instituto Nacional Electoral (INE) ni de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs). Asimismo, se plantea ajustar las remuneraciones de funcionarios electorales para que ninguno supere el salario de la Presidenta de la República.
La reforma incluye una reducción de 128 a 96 senadores, eliminando a los 32 legisladores plurinominales. La Cámara de Diputados mantendría sus 500 integrantes, pero con un nuevo mecanismo para asignar las curules de representación proporcional.
De las 200 diputaciones de representación proporcional, 100 se otorgarían a los segundos lugares con mayor votación en sus distritos. Las otras 100 se asignarían mediante listas presentadas por partidos en cinco circunscripciones regionales, incluyendo a mexicanos en el extranjero.
Otro punto clave es la reducción del tiempo en radio y televisión para partidos y el INE, que pasaría de 48 a 35 minutos diarios durante el periodo electoral. Además, se prohíbe expresamente el financiamiento con recursos ilícitos y se fortalece la fiscalización.
Se establecerá coordinación entre autoridades de seguridad, justicia y finanzas con el INE para verificar la integridad de las candidaturas. Los cómputos comenzarían con la recepción del primer paquete electoral, sin eliminar el PREP.
Respecto a la propaganda, la iniciativa regula el uso de inteligencia artificial, aunque los detalles no fueron especificados en el documento preliminar.