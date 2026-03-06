Reunión con la FIFA fue muy buena, asegura Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la reunión con la FIFA el 4 de marzo fue positiva y que las autoridades del organismo se mostraron satisfechas con los avances en seguridad y movilidad para el Mundial 2026. Destacó que los planes están avanzados y en etapa de simulacros.

Xavier Rivera Martinez el 06/03/2026
México