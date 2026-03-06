Reunión con la FIFA fue muy buena, asegura Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “muy buena” la reunión sostenida el 4 de marzo entre autoridades de la FIFA y del Gobierno de México, en la que se abordaron temas clave de seguridad y movilidad de cara al Mundial 2026, que arrancará el 11 de junio.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum indicó que la FIFA presuntamente quedó satisfecha con los avances. Entre las recomendaciones está garantizar que no haya tráfico en los accesos a los estadios.
“Está todo planeado, digamos, y estamos en el periodo de revisión y simulacros de todo, que ni siquiera se nota porque está muy bien trabajado”, afirmó.
Respecto a las reservas hoteleras, Cuevas aclaró que la FIFA no canceló reservaciones, sino que liberó algunas que había realizado previamente, tras vencer el plazo para confirmarlas.
“No fue que cancelara las reservas, fue que liberó las reservaciones que había hecho”, detalló.