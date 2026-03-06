Saúl Monreal defiende su derecho a contender por la gubernatura de Zacatecas

El senador de Morena, Saúl Monreal, afirmó que podría acudir al Tribunal Electoral si el partido lo excluye de la encuesta para la gubernatura de Zacatecas en 2027. Asegura tener derecho constitucional a ser votado y rechaza acusaciones de nepotismo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/03/2026 04:30 PM.
En México y editada el 06/03/2026 04:12 PM.