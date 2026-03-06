Saúl Monreal defiende su derecho a contender por la gubernatura de Zacatecas

El senador de Morena, Saúl Monreal, afirmó que defenderá su derecho a competir por la gubernatura de Zacatecas en 2027, incluso acudiendo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si el partido lo excluye formalmente de la encuesta interna.
La dirigencia nacional de Morena, encabezada por Luisa María Alcalde, indicó que Monreal no participaría en el proceso interno. Ante esto, el legislador señaló que no comparte la decisión y que hasta ahora no ha recibido notificación oficial.
"Me entero por los medios, no por una comunicación partidaria", dijo Monreal, quien recordó que como ciudadano tiene derecho constitucional a ser votado.
En caso de una exclusión formal, planteó promover un juicio para la protección de sus derechos político-electorales. También mencionó la posibilidad de recurrir a instancias constitucionales si considera que se vulneran sus garantías.
El senador negó que su aspiración represente un acto de nepotismo, pese a ser hermano del actual gobernador, David Monreal Ávila. Aclaró que no está siendo impuesto por su hermano y destacó su trayectoria de más de 27 años en la política.
Monreal ha sido presidente municipal y actualmente es senador electo por mayoría. Aunque defiende su derecho, afirmó que no busca confrontar al partido y respetará las decisiones de Morena.
"Estoy dispuesto a esperar si el partido así lo decide, pero mi aspiración es legítima", concluyó.