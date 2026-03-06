Sheinbaum destaca buena relación con EU en seguridad tras salida de Noem

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que existe una buena coordinación con el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, tras la destitución de su titular, Kristi Noem. La mandataria hizo estas declaraciones durante su conferencia de prensa matutina desde Guadalajara, Jalisco.
Sheinbaum destacó que el gobierno de México mantiene un trabajo conjunto con la agencia estadounidense, particularmente en materia migratoria y en la protección de las y los mexicanos que residen en Estados Unidos.
La salida de Noem fue anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump a través de redes sociales. Presuntamente, la funcionaria fue destituida tras mentir sobre la aprobación de una campaña mediática de más de 200 millones de dólares en la que aparecía como protagonista.
Trump designó al senador de Oklahoma Markwayne Mullin como nuevo secretario de Seguridad Nacional, quien asumirá el cargo a partir del 31 de marzo de 2026.
"Hay buena coordinación con el Departamento de Seguridad de Estados Unidos", afirmó Sheinbaum.