Sheinbaum destaca buena relación con EU en seguridad tras salida de Noem

...

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que hay buena coordinación con el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, pese a la destitución de Kristi Noem. Destacó la colaboración en temas migratorios y protección de mexicanos en EU.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/03/2026 06:02 PM.
En México y editada el 06/03/2026 04:54 PM.