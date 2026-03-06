Martha Zamarripa deja embajada de México en Belice

La Embajada de México en Belice confirmó que Martha Zamarripa Rivas dejó oficialmente su cargo como titular de la sede diplomática el 28 de febrero de 2026. La funcionaria se encuentra en proceso de traslado de su menaje de casa, indicaron fuentes oficiales.
Ante versiones no confirmadas sobre una supuesta resistencia de Zamarripa a abandonar la embajada, la institución aclaró que su salida se realizó conforme al protocolo establecido. Los servidores públicos salientes cuentan con un plazo de 15 días hábiles para concluir la entrega-recepción de bienes e información institucional.
Mientras se formaliza la incorporación de la nueva representante, la diplomática Vallejo Barba, el ministro Vladímir Hernández Lara asumirá como encargado de Negocios ante el Gobierno de Belice.
La transición se da en el marco de los ajustes habituales en la carrera diplomática mexicana, sin que se hayan reportado incidentes mayores durante el proceso.