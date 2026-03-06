Martha Zamarripa deja embajada de México en Belice

...

La embajadora Martha Zamarripa abandonó su cargo en Belice el 28 de febrero, según confirmó la sede diplomática, tras rumores sobre su negativa a retirarse. Actualmente realiza trámites para el traslado de sus pertenencias.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/03/2026 09:02 AM.
En México y editada el 06/03/2026 08:56 AM.