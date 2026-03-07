Monreal urge a Morena a definir reglas para candidaturas 2027

El diputado Ricardo Monreal pidió al Consejo Nacional de Morena establecer reglas claras para las candidaturas de 2027, tras señalar la necesidad de evitar campañas anticipadas y garantizar procesos legales. También abordó el caso de su hermano Saúl, aspirante en Zacatecas, quien insiste en participar pese a la prohibición de nepotismo.

Autor Xavier Rivera Martinez el 07/03/2026 12:28 PM.
editada el 07/03/2026 12:47 PM.