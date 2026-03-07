Monreal urge a Morena a definir reglas para candidaturas 2027

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, urgió al Consejo Nacional del partido a establecer reglas claras para la selección de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.
Durante una entrevista, Monreal señaló que el Consejo Nacional debería aprovecharse para fijar lineamientos que eviten irregularidades. "Nadie debe incurrir en actos anticipados de campaña", enfatizó, y llamó al cumplimiento de la ley y la Constitución.
Sobre las presuntas campañas anticipadas del director de la Agencia Nacional de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, en Quintana Roo, Monreal lo defendió como un hombre serio y fundador histórico de Morena en esa entidad. No obstante, insistió en que todos deben acatar las normas electorales.
Respecto a posibles sanciones, descartó que se llegue a la cancelación del registro del partido, confiando en que Marín actuará conforme a derecho.
A pesar de que la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, reiteró que no se permitirá nepotismo, Saúl argumenta que la exclusión por parentesco es una "violencia política" y una violación a su derecho constitucional a ser votado.
"No se puede descalificar a priori a una persona por su apellido", afirmó Saúl Monreal.
El debate interno refleja tensiones entre la disciplina interna y los derechos individuales dentro del partido gobernante.