ONU pide a Sheinbaum acelerar igualdad de género en México

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó sobre los retrasos en el avance hacia la igualdad sustantiva de género en México, a cuatro años del plazo fijado por la Agenda 2030. Aunque se han registrado avances, como la elección de la primera presidenta del país, el ritmo actual podría tardar hasta tres siglos en cerrar la brecha legal entre hombres y mujeres.
Según ONU Mujeres México, las mujeres y niñas cuentan con solo el 67% de los derechos legales que tienen los hombres. El organismo resaltó reformas recientes, como la tipificación de la violencia digital y política por razón de género, el reconocimiento constitucional de la igualdad salarial y la creación de la Secretaría de las Mujeres.
Además, destacó la apertura de 678 Centros LIBRE en 2025 y la aprobación del Compromiso de Tlatelolco, que impulsa una década de acción por la igualdad en América Latina y el Caribe. No obstante, solo el 13.1% de las mujeres que sufrieron violencia física o sexual por parte de su pareja denunció, debido al miedo, la desconfianza institucional y la impunidad.
ONU Mujeres exhortó al gobierno de Claudia Sheinbaum a fortalecer los sistemas de justicia con perspectiva de género, garantizar asistencia jurídica accesible y aplicar leyes existentes. El llamado incluye a parlamentos, poder judicial, sector privado y sociedad civil para invertir en políticas basadas en evidencia.
“El acceso a la justicia es un pilar del desarrollo sostenible”, señaló el organismo, que presuntamente confía en que los marcos legales se traduzcan en protección real para todas las mujeres y niñas del país.