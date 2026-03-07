ONU pide a Sheinbaum acelerar igualdad de género en México

La ONU advierte que, pese a avances como la elección de la primera presidenta, México aún enfrenta retrasos para lograr la igualdad de género y urge acciones concretas para cerrar brechas legales y de justicia en favor de mujeres y niñas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/03/2026 12:59 PM.
En México y editada el 07/03/2026 01:01 PM.