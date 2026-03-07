Operativo en funeral de 'El Mencho' fue para proteger a ciudadanos: García Harfuch

El operativo desplegado por autoridades en Zapopan, Jalisco, durante el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, tuvo como finalidad proteger a la población, afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Durante una conferencia de prensa en Zapopan, García Harfuch descartó que unidades federales hubieran escoltado el cuerpo del presunto narcotraficante. Tampoco se implementará un dispositivo permanente en el panteón Recinto de la Paz, donde fueron sepulcados sus restos.
"El operativo fue, repito, para proteger a la ciudadanía, no hay un operativo como tal para proteger al panteón o algo específico en ese lugar", indicó.
La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó la coordinación entre autoridades federales y estatales para garantizar la paz en Jalisco, tras los bloqueos registrados el 22 de febrero, derivados del operativo contra 'El Mencho'.
Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, destacó que la población reaccionó con madurez ante los hechos violentos posteriores a la muerte del líder criminal.