Operativo en funeral de 'El Mencho' fue para proteger a ciudadanos: García Harfuch

Autoridades aseguraron que el operativo desplegado en Zapopan durante el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', tuvo como objetivo proteger a la ciudadanía. Descartaron escolta federal al cuerpo y presencia permanente en el panteón Recinto de la Paz.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/03/2026 05:03 AM.
En México y editada el 06/03/2026 04:55 PM.