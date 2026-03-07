Reforma electoral se dictaminará el martes en comisiones

La Comisión de Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados discutirá el próximo martes la iniciativa presidencial de reforma electoral, informó Víctor Hugo Lobo, su presidente. El objetivo es que el miércoles el tema sea debatido en el pleno del Congreso.
En entrevista, Lobo señaló que pese a que hubo coincidencias con propuestas ciudadanas, únicamente la presentada por la organización Salvemos la Democracia cumplió con los requisitos formales para ser considerada. Las demás, presuntamente, no podrán integrarse al dictamen actual.
No obstante, indicó que esas propuestas "no mueren" y que continuarán en el diálogo legislativo. En caso de que la iniciativa actual no avance en el pleno, el legislador adelantó que podrían recibir un "Plan B" de la Presidencia, con nuevas propuestas para detallar en leyes secundarias.
"No muere esta propuesta de Salvemos la Democracia ni muchas más, siguen, por supuesto, en el diálogo", afirmó Lobo.