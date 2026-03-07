Reforma electoral se dictaminará el martes en comisiones

...

La Comisión de Reforma Político-Electoral analizará la iniciativa presidencial el martes, con miras a su discusión en el pleno el miércoles. Pese a coincidencias con propuestas ciudadanas, solo una cumplió requisitos formales. Se prevé un 'Plan B' en caso de rechazo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/03/2026 09:02 AM.
En México y editada el 07/03/2026 09:10 AM.