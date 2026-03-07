Segob pide respetar derecho a manifestación en marchas del 8M

La Secretaría de Gobernación urgió a autoridades estatales respetar la libertad de expresión y manifestación durante las movilizaciones del 8 de marzo. Exhortó al diálogo y al uso del protocolo para protesta pacífica, mientras el gobierno de CDMX anticipa más de 100 convocatorias y recomienda medidas de seguridad.

