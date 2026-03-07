Segob pide respetar derecho a manifestación en marchas del 8M

La Secretaría de Gobernación (Segob) exhortó a las autoridades estatales a garantizar el derecho a la libre manifestación durante las movilizaciones programadas para el próximo domingo 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer.
En un comunicado, la dependencia reconoció que la protesta social es una expresión legítima de la democracia y una herramienta clave para visibilizar causas sociales. Por ello, insistió en priorizar el diálogo por encima del uso de la fuerza.
El protocolo, adaptable a realidades locales, promueve una actuación con enfoque humanista y ha mostrado resultados positivos en contextos urbanos.
Las autoridades capitalinas acompañarán las movilizaciones para garantizar libertad y orden. Se prevé el retiro de objetos potencialmente peligrosos para evitar incidentes.
"Se cierran muchas calles aledañas", advirtió Cravioto, quien pidió a ciudadanos salir con anticipación y tomar previsiones.