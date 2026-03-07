Sheinbaum propone reducir materias en preparatorias para evitar deserción

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció durante una gira en Jalisco que propuso reducir el número de materias en preparatorias para disminuir la deserción escolar. Durante la inauguración del CBTA 331 en El Salto, destacó la construcción de 22 nuevas escuelas con becas para estudiantes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/03/2026 09:02 AM.
En México y editada el 07/03/2026 09:14 AM.