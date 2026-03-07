Sheinbaum propone reducir materias en preparatorias para evitar deserción

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este viernes la inauguración del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 331 en El Salto, Jalisco, como parte de su gira de trabajo por la entidad.
Durante el evento, Sheinbaum anunció que ha propuesto a la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, reducir el número de materias que cursan los estudiantes en preparatoria, con el fin de disminuir la deserción escolar.
La mandataria señaló que en su formación en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM cursó un número menor de asignaturas, lo que facilitó su rendimiento académico.
Además, confirmó la construcción de 22 nuevas preparatorias en Jalisco, todas con becas para alumnos. El nuevo plantel CBTA 331 abrirá sus puertas el 16 de marzo y formará a jóvenes en áreas vinculadas al desarrollo tecnológico e industrial del municipio.
El gobernador Pablo Lemus Navarro agradeció el apoyo del gobierno federal para fortalecer la educación en Jalisco. La gira de Sheinbaum incluyó también un recorrido por la Línea 4 del Tren Ligero y un encuentro con empresarios, acompañada del Gabinete de Seguridad Federal.