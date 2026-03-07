Sheinbaum pide 'cabeza fría' tras acusaciones de Trump sobre cárteles

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió con llamado a la calma tras declaraciones de Donald Trump, quien afirmó que México es epicentro de los cárteles. Se reservó su postura formal para la conferencia del lunes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/03/2026 11:35 AM.
En México y editada el 07/03/2026 11:36 AM.