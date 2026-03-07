Sheinbaum pide 'cabeza fría' tras acusaciones de Trump sobre cárteles

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió mantener la calma ante las recientes declaraciones de Donald Trump, quien afirmó que México es el epicentro de los cárteles del narcotráfico.
El expresidente estadounidense anunció este sábado la creación de una "coalición militar" para combatir al crimen organizado y señaló a México como centro de la violencia relacionada con estos grupos.
A pesar de las acusaciones, Trump elogió a Sheinbaum, a quien calificó como una "muy buena persona" con una "voz hermosa".
Al llegar al CBTis 296 en Ixtapaluca, Estado de México, la mandataria fue cuestionada sobre los dichos de su homólogo, pero se limitó a responder: "cabeza fría".
Sheinbaum anunció que ofrecerá una postura más detallada durante su conferencia de prensa del lunes, donde abordará formalmente las declaraciones presuntamente desestabilizadoras.
"Será el lunes cuando me refiera al tema", indicó la titular del Ejecutivo.