Embajada de México en Israel anuncia reanudación de vuelos desde el 8 de marzo

...

La Embajada de México informó que EL AL reanudará vuelos desde Israel el 8 de marzo, con capacidad limitada. Se priorizará a pasajeros con boletos previos. Hasta ahora, 352 mexicanos han sido evacuados de la región.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/03/2026 10:52 AM.
En México y editada el 07/03/2026 10:57 AM.