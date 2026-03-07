Embajada de México en Israel anuncia reanudación de vuelos desde el 8 de marzo

La Embajada de México en Israel informó este viernes 7 de marzo que la aerolínea israelí EL AL reanudará vuelos de salida desde el Aeropuerto Ben Gurión a partir del domingo 8 de marzo a las 8:00 a. m.
La medida, confirmada por el Ministerio de Transporte de Israel, contempla una reapertura parcial con un límite de 70 pasajeros por vuelo durante la primera etapa.
EL AL contactará directamente a los pasajeros no israelíes cuyos vuelos de regreso fueron cancelados para reubicarlos sin costo en vuelos de rescate. La venta de nuevos boletos no se reanudará hasta que todos los afectados con reservas previas hayan sido acomodados.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó que hasta ahora se han evacuado 352 ciudadanos mexicanos de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar. La mayoría salió por vía terrestre hacia países con espacio aéreo operativo.
Las embajadas mexicanas en la región mantienen atención constante a connacionales, brindando apoyo consular y asesoría para facilitar salidas seguras. No se han reportado mexicanos afectados en su integridad física.
La SRE exhortó a quienes tenían reservaciones previas a contactar directamente a su aerolínea o agencia de viajes. Las actualizaciones sobre vuelos estarán disponibles en el sitio elal.com y en redes sociales de EL AL.
Las líneas de emergencia consular permanecen activas para apoyo a mexicanos en Medio Oriente: +989121224463, 054-316-6717, 0778 00 0494, 3363 4450, +966557539374, +965 9401 6333, 504 54 0273, 03 044 598, +972 54 447 0095.