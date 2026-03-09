Día Internacional de Barbie: homenaje a mexicanas que inspiran

Cada 9 de marzo se celebra el Día Internacional de Barbie, una fecha que conmemora el impacto cultural de la icónica muñeca de Mattel. A lo largo de los años, Barbie ha evolucionado para representar la diversidad de profesiones, culturas y figuras influyentes en todo el mundo.
Entre sus ediciones especiales destacan varias inspiradas en mujeres mexicanas que han dejado huella en el arte, el deporte y la ciencia. Estas muñecas no solo rinden homenaje a sus logros, sino que también se han convertido en piezas codiciadas por coleccionistas.
En 2018, Barbie lanzó una edición inspirada en Frida Kahlo, honrando a una de las artistas más influyentes del siglo XX. La muñeca recrea su vestuario tradicional y detalles característicos, como sus cejas unidas y flores en el cabello.
También forman parte de esta lista la clavadista Paola Espinosa y la astronauta Katya Echazarreta, cuyas muñecas representan su esfuerzo y superación en campos históricamente dominados por hombres.
"Queremos inspirar a nuevas generaciones mostrando que las mujeres pueden lograr lo que se propongan", señaló una portavoz de Mattel.
Con estas versiones, Barbie no solo diversifica su catálogo, sino que también refuerza su compromiso con la representación y el empoderamiento femenino.