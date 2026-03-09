Día Internacional de Barbie: homenaje a mexicanas que inspiran

Con motivo del Día Internacional de Barbie, Mattel rinde tributo a mujeres mexicanas destacadas como Frida Kahlo, María Félix y Lorena Ochoa mediante ediciones especiales que celebran su legado cultural y profesional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/03/2026 01:04 PM.
En México y editada el 09/03/2026 12:41 PM.