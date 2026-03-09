Ciudad de México: más de 120 mil mujeres marchan, exigen justicia y fin a la violencia de género

El amanecer de hoy en la Ciudad de México pintó la capital con un gris tenue que reflejaba la melancolía de quienes caminaron por las aceras iluminadas. Los taxis se movían como corrientes de plástico, y el zumbido del transporte público marcaba un pulso nervioso que se sentía en cada esquina

09/03/2026
En México y editada el 09/03/2026 09:13 AM.