Familia de Emiliano Zapata reacciona a pintas en estatua

La familia de Emiliano Zapata se pronunció tras pintas en su estatua durante una marcha del 8M, reconociendo la protesta como legítima y recordando que el zapatismo defiende los derechos de quienes han sido históricamente vulnerados. Destacaron que las paredes se limpian, pero los derechos violados dejan huella.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/03/2026 09:13 AM.
En México y editada el 09/03/2026 09:30 AM.