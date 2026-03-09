Sheinbaum rechaza entrada militar de Trump y defiende la soberanía mexicana

El sol apenas comenzaba a iluminar la fachada del Palacio Nacional cuando un murmullo de curiosidad se diseminó entre los delegados y la prensa que se congregó alrededor del escenario. Entre las columnas y el sutil reflejo de la estatua de Miguel de Cervantes, la gente esperaba el discurso de la presidenta, no anticipando que la mañana se transformaría en un choque de perspectivas internacionales que pondría en relieve los cimientos de la política exterior mexicana

Autor Xavier Rivera Martinez el 09/03/2026 02:06 PM.
En México y editada el 09/03/2026 02:44 PM.