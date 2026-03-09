Hospital Oncológico de la Mujer implementa IA en tratamientos médicos

El Hospital Oncológico de la Mujer, inaugurado este lunes en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, comenzó operaciones con sistemas de inteligencia artificial (IA) para optimizar el diagnóstico y tratamiento del cáncer en mujeres.
La presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezaron la apertura del centro, ubicado en Avenida Puerto de Mazatlán 269. El edificio, abandonado durante años, fue rehabilitado durante la pandemia y recibió una donación de 100 millones de pesos de Grupo Modelo.
El hospital utiliza IA en el procesamiento de imágenes médicas para mejorar la detección temprana y seguimiento de tumores. Esta tecnología permite diagnósticos más precisos y personalizados, reduciendo errores y tiempos de espera.
Entre los servicios destacan mastografías, estudios diagnósticos especializados, cirugías oncológicas y acompañamiento integral para pacientes y sus familias.
"Es un modelo que vamos a replicar en otros lugares del país", afirmó Sheinbaum durante la inauguración.