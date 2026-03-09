Hospital Oncológico de la Mujer implementa IA en tratamientos médicos

...

El nuevo Hospital Oncológico de la Mujer en CDMX comenzó operaciones con tecnología de inteligencia artificial para diagnósticos, laboratorio robotizado y telesalud, mejorando la precisión y acceso a tratamientos oncológicos especializados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/03/2026 12:50 PM.
En México y editada el 09/03/2026 12:45 PM.