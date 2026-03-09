Marina asegura más de dos toneladas de cocaína en altamar frente a Acapulco

La Armada de México aseguró alrededor de dos toneladas de presunta cocaína durante un operativo marítimo a más de 200 millas náuticas al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero.
Elementos navales localizaron 80 bultos con la sustancia ilícita, cuyo peso exacto será confirmado mediante procedimientos ministeriales. Los paquetes fueron encontrados abandonados en alta mar.
La acción forma parte de los operativos permanentes de vigilancia marítima y aérea encaminados a interrumpir el tráfico de drogas. La incautación representa un golpe directo a las estructuras financieras de organizaciones delictivas.
El material asegurado será puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien integrará la carpeta de investigación correspondiente una vez que el buque arribe a puerto.
El operativo contó con la coordinación de la Armada de México, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Información en desarrollo.