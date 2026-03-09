Marina asegura más de dos toneladas de cocaína en altamar frente a Acapulco

...

La Armada de México incautó aproximadamente dos toneladas de presunta cocaína en 80 bultos abandonados a más de 200 millas de Acapulco, Guerrero. La droga será entregada a las autoridades ministeriales para su investigación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/03/2026 09:45 AM.
En México y editada el 09/03/2026 09:34 AM.