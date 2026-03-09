Marcha del 8M en CDMX concluye con saldo blanco

Más de 120 mil mujeres y jóvenes se manifestaron este 8 de marzo en la Ciudad de México con motivo del Día Internacional de la Mujer. La movilización, que partió del Paseo de la Reforma y culminó en el Zócalo capitalino, concluyó con saldo blanco, según reportó el Gobierno local.
La jefa de gobierno, Clara Brugada, informó a través de redes sociales que no se registraron incidentes durante la jornada. Destacó que la capital reafirmó su compromiso con los derechos y libertades, al garantizar una manifestación pacífica y ordenada.
"Esta ciudad ha demostrado, una vez más, que es una capital de derechos y libertades", afirmó Brugada. Agradeció la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y reconoció especialmente a las mujeres policías que acompañaron la movilización.
El recorrido inició alrededor de las 12:00 horas, aunque algunos colectivos llegaron desde las 11:00 horas a puntos como la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Autoridades retiraron objetos potencialmente peligrosos para salvaguardar la integridad de las asistentes.
El secretario de Gobierno, César Cravioto, indicó que estas acciones permitieron que la marcha se desarrollara con respeto y tranquilidad. A pesar de ello, tras la movilización, un grupo mayoritariamente de hombres presuntamente vandalizó un edificio gubernamental, siendo expulsados por las propias manifestantes.
La movilización contó con el apoyo de personal de Seguridad Pública, Fuerzas Armadas y autoridades del C5, quienes monitorearon el evento para prevenir altercados.