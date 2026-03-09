Marcha del 8M en CDMX concluye con saldo blanco

...

Más de 120 mil mujeres participaron en la marcha del Día Internacional de la Mujer en la CDMX. La movilización, que recorrió Paseo de la Reforma hasta el Zócalo, transcurrió sin incidentes. Autoridades agradecieron la labor de seguridad y destacaron el carácter pacífico del evento.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/03/2026 09:07 AM.
En México y editada el 09/03/2026 09:33 AM.