Saúl Monreal y su pulso por Zacatecas sin romper con Sheinbaum

El senador Saúl Monreal aspira a la gubernatura de Zacatecas, pero enfrenta resistencia en Morena por acusaciones de nepotismo. Pese a reconocer sus privilegios, insiste en ser una excepción, aunque asegura no romper con la presidenta Claudia Sheinbaum.

