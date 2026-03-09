Saúl Monreal y su pulso por Zacatecas sin romper con Sheinbaum

El senador Saúl Monreal encabeza una ambiciosa campaña por la gubernatura de Zacatecas, pero su camino está marcado por tensiones internas en Morena. Aunque busca el respaldo del partido, su apellido y su historia familiar han generado críticas sobre privilegios y excepcionalismo.
En entrevista con MILENIO, Monreal reconoció que, desde niño, fue tratado como una excepción en su familia. El menor de 14 hermanos y huérfano de madre desde los ocho días, asegura que ese patrón se repite: espera que Morena, sus estatutos y hasta la presidenta Claudia Sheinbaum actúen como su padre o tíos, abriéndole puertas que otros no tienen.
“No desisto del anhelo”, admitió, aunque matizó: no será suicida. Sabe que romper con Sheinbaum sería un error político grave, especialmente tras la caída en desgracia de su hermano Ricardo, también exmorenista.
“Estás viendo la tormenta, mijito, y no te hincas”, le recordaron incluso desde su familia, en alusión a su terquedad.
“¿Cómo me vería? No como suicida, ni como traidor. Quizá como obediente, si eso sirve”, dijo. Pero por ahora, su nombre sigue en los titulares, rumbo a una definición que podría marcar el futuro de Morena en Zacatecas.