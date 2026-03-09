Sheinbaum arremete contra periodista por difundir falsa información sobre AMLO

Durante su conferencia matutina del lunes 9 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó con contundencia ante rumores sobre un presunto ingreso hospitalario de Andrés Manuel López Obrador por problemas cardíacos.
La mandataria señaló directamente al periodista Jorge Fernández Menéndez como responsable de difundir la información sin presentar ninguna fuente confiable. "¿Qué fuente tenía? Ninguna, porque era falso. Es irresponsable, por lo menos es irresponsable", afirmó.
Infobae México ya había desmentido el reporte el sábado 8 de marzo tras consultar a funcionarios federales, quienes confirmaron que no hubo internamiento. El senador morenista Ignacio Mier también calificó la noticia como "absolutamente falsa" en redes sociales.
Sheinbaum destacó que AMLO tiene antecedentes de hipertensión y problemas cardíacos, pero subrayó que no se registró ningún episodio médico reciente que justificara el rumor.
"No es dañar a la Presidenta, es dañar al país", enfatizó Sheinbaum.