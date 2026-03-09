Sheinbaum pide a EU frenar tráfico de armas para mejorar seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que Estados Unidos puede ayudar 'muchísimo' a México en seguridad si frena el tráfico de armas, pues el 75% del armamento de cárteles proviene de allá, según datos del Departamento de Justicia estadounidense.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/03/2026 11:00 AM.
En México y editada el 09/03/2026 11:36 AM.