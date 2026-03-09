Sheinbaum pide a EU frenar tráfico de armas para mejorar seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Estados Unidos puede contribuir de manera significativa a la seguridad en México al detener el flujo de armas hacia territorio nacional. Destacó que al menos el 75% del armamento utilizado por grupos delictivos en México proviene de Estados Unidos, información respaldada por el Departamento de Justicia de ese país.
Durante su conferencia matutina en la alcaldía Gustavo A. Madero, Sheinbaum subrayó que México mantiene un entendimiento con Estados Unidos en materia de seguridad, basado en el respeto a la soberanía y al territorio. Afirmó que estos acuerdos han arrojado resultados positivos.
La mandataria hizo estas declaraciones tras las recientes afirmaciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien calificó a México como el epicentro de la violencia generada por los cárteles. Trump anunció este fin de semana una nueva coalición militar en Latinoamérica contra el narcotráfico durante la cumbre 'Shield of the Americas' en Miami.
Sheinbaum precisó que las operaciones contra el crimen organizado en México son realizadas exclusivamente por fuerzas armadas y de seguridad nacionales. Asimismo, consideró que una reducción en el consumo de drogas en Estados Unidos también tendría un impacto positivo en la disminución de la violencia en México.
"Si Estados Unidos está interesado en apoyar a México en seguridad, puede ayudar muchísimo frenando el tráfico de armas", dijo la presidenta.