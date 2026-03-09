Sheinbaum saluda a estudiantes durante conferencia en GAM

La presidenta Claudia Sheinbaum interrumpió brevemente su conferencia de prensa del lunes 9 de marzo de 2026 al percatarse de que un grupo de estudiantes la saludaba desde las ventanas de su salón de clases.
El hecho ocurrió en la alcaldía Gustavo A. Madero, frente al Hospital Oncológico de la Mujer, donde se encuentra la Secundaria Diurna Número 259 “Gustavo A. Madero”.
En medio de la presentación de datos sobre precios de gasolina por parte del procurador del consumidor, Iván Escalante, Sheinbaum detuvo el acto: “Son los niños de la escuela, espérate un momentito (risa), son niñas y niños en la escuela”, dijo mientras respondía con una sonrisa y un saludo con la mano.
El gesto, espontáneo y cercano, generó un momento distendido durante la rueda de prensa, que formaba parte del programa 'Quién es Quién'.
La interacción no planeada reflejó la presencia de la comunidad escolar en el entorno de actividades oficiales y fue bien recibida por los presentes y testigos del encuentro.