Sheinbaum saluda a estudiantes durante conferencia en GAM

La presidenta Claudia Sheinbaum interrumpió su conferencia de prensa este 9 de marzo de 2026 al notar que alumnos de una secundaria en la GAM la saludaban desde sus ventanas, en un momento espontáneo que destacó su cercanía con la comunidad escolar.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/03/2026 09:43 AM.
En México y editada el 09/03/2026 09:37 AM.