Sheinbaum se reunirá con gasolineros para tope de precio de gasolina

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal y representantes del sector gasolinero firmarán un convenio para establecer un tope de 24 pesos por litro de gasolina en todo el país.
Este anuncio se da tras el incremento del precio del petróleo a más de 119 dólares por barril en los mercados internacionales, consecuencia del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.
Durante la conferencia matutina, realizada en la alcaldía Gustavo A. Madero, Sheinbaum destacó que el gobierno presuntamente podría ajustar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para evitar que el alza global impacte directamente en los consumidores.
La mandataria subrayó que la medida busca proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas frente a la volatilidad del mercado energético mundial.
La reunión con los empresarios del sector está programada para más adelante esta semana, aunque no se especificó la fecha exacta.