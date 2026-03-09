Sheinbaum se reunirá con gasolineros para tope de precio de gasolina

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un convenio con empresarios gasolineros para fijar el tope del litro de gasolina en 24 pesos, ante el alza internacional del petróleo por la guerra entre EE.UU., Israel e Irán. Se analiza usar el IEPS para proteger a las familias mexicanas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/03/2026 01:40 PM.
En México y editada el 09/03/2026 01:22 PM.