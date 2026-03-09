Isaac del Toro termina décimo en contrarreloj de Tirreno-Adriático

El mexicano Isaac del Toro concluyó en décimo lugar la primera etapa de la Tirreno-Adriático, una contrarreloj de 11,5 km dominada por el italiano Filippo Ganna, quien marcó récord de velocidad. Del Toro registró 12:44, a 36 segundos del líder.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/03/2026 03:05 PM.
En México y editada el 09/03/2026 02:50 PM.