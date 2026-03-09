Isaac del Toro termina décimo en contrarreloj de Tirreno-Adriático

El mexicano Isaac del Toro cerró en décima posición la primera etapa de la Tirreno-Adriático, una contrarreloj de 11,5 km con salida y llegada en Lido di Camaiore. El recorrido, ya clásico en la 'Carrera de los dos mares', fue dominado por el especialista italiano Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), quien impuso un tiempo de 12:08 a una media de 56,86 km/h, el más rápido en la historia de la prueba.
Del Toro, representante mexicano en el World Tour, completó el trayecto en 12:44, a 36 segundos del líder. Aunque superó al sudafricano Alan Hatherly en el primer sector por seis segundos, terminó por detrás del corredor de Jayco, quien finalizó sexto.
El podio quedó completado por Thymen Arensman (segundo, a 22 segundos) y Maximilian Walscheid (tercero, a 26 segundos). El esloveno Primoz Roglic (BORA), en su debut de temporada, llegó séptimo a 31 segundos, con miras a conquistar su tercer 'Tridente'.
Desde 2022, solo Juan Ayuso había interrumpido la hegemonía de Ganna en esta etapa inicial, pero no participa este año al competir en la París-Niza.
Este martes se disputa la segunda etapa, de 206 km entre Camaiore y San Gimignano, con subidas exigentes, tramos de 'sterrato' y un final al 15 por ciento de pendiente.